صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گریٹر کراچی ریجنل پلان ترقی کی کلیدی ،آصف صدیقی

  • کراچی
گریٹر کراچی ریجنل پلان ترقی کی کلیدی ،آصف صدیقی

کراچی(اسٹاف رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ادارہ ترقیات کراچی آصف جان صدیقی نے کہا ہے کہ ادارہ ترقیات کراچی شہر کی منصوبہ بندی اور ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔۔۔

 اورگریٹر کراچی ریجنل پلان 2047 ء اس ضمن میں ایک اہم پیش رفت ہے ۔ انہوں نے یہ بات اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹس سندھ کے ایک اعلیٰ سطح کے وفد سے ملاقات کے دوران کہی۔ یہ ملاقات کے ڈی اے کے مرکزی دفتر، سوک سینٹر کراچی میں منعقد ہوئی۔وفد کی قیادت مسٹر ہونگ سو لی نے کی، جبکہ ٹیم ممبران میں رابعہ عارف اور ممتاز حالی پوٹو شامل تھے ۔ ملاقات کے دوران کراچی ماسٹر پلان کی تاریخی حیثیت اور گریٹر کراچی ریجنل پلان 2047 ء کے مستقبل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔آصف جان صدیقی نے وفد کو یقین دلایا کہ ادارہ ترقیات کراچی گریٹر کراچی ریجنل پلان2047 ء کی تیاری اور تکمیل کے ہر مرحلے میں بھرپور تعاون فراہم کرتا رہے گا۔ منصوبے کی تکمیل سے کراچی کو ترقی یافتہ شہروں کی صف میں نمایاں مقام حاصل ہوگا، اور شہریوں کو جدید و معیاری بنیادی سہولیات میسر آئیں گی۔وفد کو گریٹر کراچی ریجنل پلان کے انتظامی و تکنیکی امور پر تفصیلی بریفنگ پروجیکٹ ڈائریکٹر محمد ارشد خان نے دی۔اس موقع پر پروجیکٹ ڈائریکٹر گریٹر کراچی محمد ارشد خان، ممبر فنانس محمد کاشف خان، ممبر ایڈمن شکیل صدیقی، سینئر ڈائریکٹر لینڈ جمیل احمد اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئرمین سی ڈی اے کا ٹی چوک فلائی اوور کا دورہ ،کام کا جائزہ

گندم اور آٹے کی ہر جگہ فراہمی یقینی بنائی جائے،کمشنر راولپنڈی

سکیورٹی انتظامات سخت، شہریوں کو سہولیات دی جائیں،آئی جی

وزیر ریلوے اچانک یورالوجی ہسپتال پہنچ گئے،سہولیات کا جائز ہ لیا

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ، انٹیگریٹیو ریسرچ اِن بائیو سائنسز کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس 23ستمبر کو ہوگی

آر ڈی اے اور کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کے مابین معاہدہ طے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس