جیکب آباد:گروہوں میں تصادم، فائرنگ سے 2سگے بھائی قتل
جیکب آباد،اندرون سندھ (نمائندگان دنیا) جکھرانی برادری کے دو گروپوں میں مسلح تصادم کے نتیجے میں 2 سگے بھائی فائرنگ سے جاں بحق ہوگئے ۔
تفصیلات کے مطابق تھانہ محمد پور کی حدود گاؤں شادی خان جکھرانی میں جکھرانی برادری کے دو گروپوں میں دیرینہ تنازعے پر جھگڑا ہوا جو فائرنگ میں تبدیل ہوگیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں ذاکر سنانی جکھرانی اور عامر سنانی جکھرانی موقع پر ہی دم توڑ گئے ۔اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی، فریقین کے درمیان فائرنگ بند کرائی اور لاشوں کو اسپتال منتقل کیا، جہاں ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کردیا گیا۔ پولیس کے مطابق دونوں گروپوں کے درمیان تنازعہ کافی عرصے سے جاری تھا۔ واقعے کے بعد علاقے میں شدید کشیدگی پھیل گئی ہے ، فریقین مورچہ بند ہیں اور کسی بھی وقت بڑے تصادم کا خدشہ ہے ۔
آخری اطلاعات تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آسکی تھی۔ لاڑکانہ کے قریب نوڈیرو میں افسوسناک روڈ حادثے میں میاں بیوی جاں بحق ہو گئے ۔ حادثہ تیز رفتار مزدا اور موٹرسائیکل میں ٹکر کے نتیجے میں پیش آیا، جبکہ ان کے دو بچے معجزانہ طور پر محفوظ رہے ۔تفصیلات کے مطابق لاڑکانہ-سکھر قومی شاہراہ پر موٹرسائیکل پر سوار مدئجی کے رہائشی قربان پنہور اور ان کی اہلیہ تسلیم کو ایک تیز رفتار مزدا نے ٹکر مار دی۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر دونوں کی لاشوں کو نوڈیرو ہسپتال منتقل کیا، جہاں پوسٹ مارٹم کے بعد لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئیں۔متوفی کے ورثاء نے بتایا کہ میاں بیوی شادی کی خریداری کے لیے اپنے گاؤں پنہور پلیجا سے لاڑکانہ جا رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ قربان پنہور مدئجی شہر میں دکان چلاتے تھے اور ان کے خاندان کا گزارہ اسی پر تھا۔