اندرون سندھ مختلف کارروائیوں میں 24ملزم گرفتار
حیدرآباد، اندرونِ سندھ(نمائندگان دنیا) سندھ کے مختلف شہروں میں پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیاں کرتے ہوئے 24 سے زائد ملزمان کو گرفتار کر لیا۔
حیدرآباد پولیس نے شہر میں مختلف مقامات پر کارروائیاں کرتے ہوئے 13 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے ۔ بلدیہ پولیس نے ایک بڑی کارروائی میں انڈین گٹکے کی سپلائی ناکام بناتے ہوئے شفقت اقبال اعوان کو 50 پیکٹ گٹکے اور کار سمیت گرفتار کیا۔ اسی طرح، لکھمیر مستوئی، فہیم قریشی، صدام بروہی، محمد جنید الکرم قریشی، محمد عامر عباسی، محمد کامران جمالی، آصف علی سولنگی اور دانش عرف سجو پلاری کو بھی مین پوری اور گٹکا سپلائی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔اسی طرح پھلیلی پولیس نے موتی لال عرف سورج گجراتی کو 17 شراب کی بوتلوں سمیت گرفتار کیا۔
ایس ایچ او بی سیکشن نے محسن عرف دادا کو 2 کلو 52 گرام چرس کے ساتھ پکڑا۔ادھر چیک پوسٹ سیری پولیس نے ایک مطلوب ملزم محمد سومر میرانی ملاح کو گرفتار کر کے 2 لاکھ 20 ہزار روپے کیش، ایک 125 موٹر سائیکل اور پستول برآمد کی۔ لاڑکانہ پولیس نے سنگین نوعیت کے مقدمات میں مطلوب 5 ملزمان کو گرفتار کر کے ہینڈ گرنیڈ، اسلحہ اور گولیاں برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے ۔گرفتارملزموں میں بڑے ڈکیت گینگ کا سرغنہ مٹھا خان مہر بھی شامل ہے۔ بدین پولیس نے ضلع میں مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے جرم کی کوششوں کو ناکام بنایا اور 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ٹنڈو باگو پولیس نے گشت کے دوران جرم کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 3 ملزمان غلام مصطفیٰ ابڑو، سمیل ابڑو اور صالح لنجار کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزم غلام مصطفیٰ کے قبضے سے ایک پستول اور ایک مشکوک موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔