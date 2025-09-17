پٹرول پمپ سیل معاملہ :ملوث افسران کے خلاف مقدمے کا حکم
میرپورخاص(بیورو رپورٹ)پٹرول پمپ سیل کرنے کے معاملے پر سندھ ہائی کورٹ نے درخواست گزار کی درخواست پر ملوث افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔
تفصیلات کے مطابق اسٹیشن چوک کے قریب واقع راجہ اشتیاق کے پیٹرول پمپ کو سیل کرنے کے معاملے پر سماعت ہائی کورٹ میرپورخاص میں ہوئی۔ درخواست گزار کی جانب سے ایڈووکیٹ غلام رسول سموں نے دلائل دیے کہ پولیس عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں کر رہی۔عدالت کے حکم پر ایس ایس پی سمیت دیگر افسران پیش ہوئے ،جہاں عدالت نے ایس ایس پی کو ہدایت کی کہ درخواست گزار کی تحریری درخواست وصول کرکے اس کی روشنی میں ملوث افسران کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے ۔
راجہ اشتیاق نے موقف اپنایا کہ میونسپل کارپوریشن کے کمشنر انیس الرحمان سیال، ایس ایچ او سٹی اور دیگر افسران نے غیر قانونی طور پر اس کا پمپ سیل کیا،جس پر عدالت نے پمپ کوڈی سیل کرنے اور ایک درجن سے زائد افسران و ملازمین کے خلاف کارروائی کا حکم دیا۔راجہ اشتیاق کے وکیل نے بتایا کہ درخواست ایس ایس پی سمیر نور چنہ کو دی گئی،جنہوں نے اسے ڈی ایس پی سٹی کو منتقل کیا۔بعد ازاں معاملہ اے ایس آئی رشید کے اعتراضات کے بعد مجسٹریٹ کو بھیج دیا گیا، جس کی سماعت کل ہوگی، تاہم منگل کو عدالت نے توہین عدالت کی درخواست پر سخت احکامات جاری کیے۔