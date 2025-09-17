لاڑکانہ :دور دراز علاقوں کے مریضوں کے مفت علاج کا اعلان
لاڑکانہ (بیورو رپورٹ)پاکستان پیپلز پارٹی سٹی ڈسٹرکٹ لاڑکانہ کے رہنما سردار محمد نواز شیخ کی ہدایت پر \"شیخ اتحاد لاڑکانہ اور ان کی ٹیم نے اعلان کیا ہے کہ دور دراز علاقوں سے علاج کے لیے آنے والے غریب، مستحق اور بے سہارا مریضوں کو لاڑکانہ کے سرکاری و نجی اسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولت مفت فراہم کی جائے گی۔
یہ اعلان مرکزی رہنما سمندر خان شیخ نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ اور بلوچستان کے پسماندہ علاقوں سے آنے والے مریضوں کو بہتر علاج کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ماہر ڈاکٹروں سے معائنہ کرایا جائے گا، مریضوں کو ادویات دی جائیں گی اور ضرورت پڑنے پر اسپتال میں داخل بھی کرایا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ اکثر دور دراز علاقوں سے آنے والے مریض علاج کے دوران شدید مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اسی لیے ان کی مشکلات دور کرنے کے لیے یہ اقدام کیا گیا ہے ۔سمندر خان شیخ نے مزید کہا کہ شیخ اتحاد سٹی لاڑکانہ اور ان کی ٹیم خان بہادر سردار محمد نواز شیخ کی سرپرستی میں دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔