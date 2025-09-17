مسلم ممالک اسرائیل کیخلاف نیٹو جیسا عسکری اتحاد بنائیں،شجاع شیخ
حیدر آباد (نمائند ہ دنیا )ناجائز صہیونی ریاست اسرائیل کی وحشیانہ درندگی کے خلاف مسلم ممالک کا متحدہ اتحاد اور مشترکہ عسکری اقدام انتہائی ضروری ہے ۔ گلوبل صمود فلوٹیلا پر اسرائیل کا دوسری مرتبہ حملہ انتہائی شرمناک قرار دیا جاتا ہے ۔
نیتن یاہو کی جانب سے حماس کی قیادت کو صفحئہ ہستی سے مٹانے کے لیے قطر پر دوبارہ حملہ کرنے کا عندیہ قابلِ تشویش ہے ،اس بات کا اظہار تنظیمِ اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ نے ایک بیان میں کیا۔انہوں نے کہا کہ مقبوضہ فلسطین پر قابض ظالم صہیونی ریاست بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے غزہ میں نسل کشی کر رہی ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کو انسانیت کے خلاف مسلسل جرائم میں امریکہ، برطانیہ اور بھارت کی بھرپور معاونت حاصل ہے ۔ نیتن یاہو اپنے \'تاریخی\' اور \'روحانی\' مشن یعنی گریٹر اسرائیل کے قیام کے شیطانی منصوبے پر تیزی سے عمل درآمد کر رہا ہے ۔ گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران اسرائیل نے قطر، لبنان، شام، تونس اور یمن پر حملے کر کے درجنوں افراد کو شہید اور سیکڑوں کو زخمی کر دیا ہے ۔ انہوں نے مزید کہاکہ غزہ کے محصور اور مظلوم شہریوں تک خوراک پہنچانے کے لیے گلوبل صمود فلوٹیلا پر اسرائیل کا دوبارہ حملہ قابل مذمت اور شرمناک ہے ۔امیر تنظیم نے کہا کہ عرب ممالک نے اپنی سیکیورٹی کو امریکہ کے سپرد کر کے جو بھاری قیمت ادا کی ہے ،وہ آج صہیونی مفادات کی صورت میں سامنے آ رہی ہے ۔ امیرِ تنظیم نے مزید کہا کہ اگر نیٹو جیسا اتحاد تشکیل پا سکتا ہے تو مسلم ممالک بھی مشترکہ عسکری اتحاد کیوں نہیں بنا سکتے۔