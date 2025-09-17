صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی چیک کیس: 2ملزمان کی ضمانت مسترد

  • کراچی
ٹنڈوآدم (نمائندہ دنیا)ٹنڈو آدم کی عدالت نے جعلی چیک دینے کے دو الگ الگ مقدمات میں نامزد دو ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں۔

سول جج اینڈ جوڈیشل مجسٹریٹ وقاص احمد قریشی کی عدالت نے 13 لاکھ 50 ہزار روپے کا جعلی چیک دینے کے الزام میں گرفتار ملزم عارف قادری کی ضمانت کی درخواست رد کر دی۔ واضح رہے کہ اس ملزم پر ایک ریٹائرڈ فوجی نے مقدمہ درج کرایا تھا، جس میں الزام ہے کہ ملزم نے فراڈ کے ذریعے ایک دوسری خاتون کا پلاٹ فروخت کیا اور رقم کی واپسی کے لیے جعلی چیک دیا۔ اس سلسلے میں سٹی تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا اور ملزم اس وقت جیل میں قید ہے ۔ علاوہ ازیں اسی عدالت نے ملزم اسد چندریگر کی بھی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی،جس پر 70 لاکھ روپے کے 5 جعلی چیک دینے کا الزام ہے۔

