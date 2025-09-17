صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حب پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن

  • کراچی
حب پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن

کراچی (اسٹاف رپورٹر)ترجمان واٹر کارپوریشن نے بتایا کہ منگل کی صبح تقریباً 6 بجے کے الیکٹرک کی جانب سے حب پمپنگ اسٹیشن پر اچانک بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا جس کے نتیجے میں حب رائزنگ مین کا شیل نکل گیا اور پانی کی لائن میں اوور فلو ہوگیا۔

 ترجمان کے مطابق سی ای او واٹر کارپوریشن کی خصوصی ہدایت پر ہنگامی بنیادوں پر مرمتی کام کا آغاز کیا گیا جو 10 گھنٹوں کی مسلسل کوششوں کے بعد مکمل کرلیا گیا۔ مرمتی کام مکمل ہونے کے بعد پانی کی فراہمی بحال کردی گئی ہے ۔دوسری جانب ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ حب پمپنگ اسٹیشن پر اندرونی فالٹ کے باعث پانی کی پائپ لائن پھٹنے کا واقعہ پیش آیا، واقعہ کا بجلی کے بریک ڈاؤن سے کوئی تعلق نہیں۔

