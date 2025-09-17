پارک ونجی پلاٹ کی پیمائش کے ساتھ تحقیقات کا حکم
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں شاہ فیصل کالونی کے قائداعظم پارک کی زمین پر قبضے کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ایڈیشنل کمشنر کراچی کو معاملے کی مکمل انکوائری کرنے اور پارک و مبینہ پرائیویٹ پلاٹ کی پیمائش کے ساتھ تحقیقات کا حکم دے دیا۔
جسٹس محمد اقبال کلہوڑو نے ریمارکس دیے کہ جو بھی غیر قانونی معاملے میں ملوث ہے اسے جیل میں ڈال دیں، ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر تحقیقات کرنی ہیں۔ جس کا حق ہے پلاٹ اس کو دے کر آجائیں۔ عدالت نے مزید کہا کہ پارکس کی زمین کا کمرشل استعمال غیر قانونی ہے اور اس حوالے سے عدالت نے پہلے ہی تفصیلی فیصلہ دیا ہوا ہے ۔ عدالت نے ایڈیشنل کمشنر کو ہدایت دی کہ کے ایم سی، کے ڈی اے ، ٹی ایم سی اور دیگر اداروں کے ریکارڈ کا مکمل جائزہ لیں اور 8 اکتوبر تک رپورٹ پیش کریں۔ جسٹس اقبال کلہوڑو نے واضح کیا کہ پارکس عوامی تفریح کے لیے ہوتے ہیں اور کسی اور مقصد کے لیے کسی کو بھی نہیں دیے جا سکتے ۔درخواست گزار کے وکیل نے مؤقف اپنایا کہ قائداعظم پارک پر نامعلوم افراد قبضے کی کوشش کر رہے ہیں اور مبینہ طور پر پارک کے گرد دیوار بنا کر غیر قانونی تعمیرات کی جارہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ کے ایم سی نے مذکورہ پارک کا کنٹرول ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کے سپرد کر دیا تھا مگر ڈی جی پارکس اور کمشنر کراچی سمیت دیگر حکام کو شکایات کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔