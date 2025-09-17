مقدمات کی موثر پیروی کی جائے ،پولیس چیف
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کی زیر صدارت کرائم جائزہ اجلاس کراچی پولیس آفس میں منعقد ہوا۔اجلاس میں ڈی آئی جی سی آئی اے اور تینوں زونز کے ڈی آئی جیز نے اپنے اپنے زون کی مجموعی کارکردگی رپورٹس پیش کیں۔
جن میں جرائم کی شرح، پولیس اقدامات، مقدمات کی پیش رفت، ہائی پروفائل کیسز اور درپیش چیلنجز کا تفصیلی احاطہ کیا گیا۔ایڈیشنل آئی جی کراچی نے تفتیشی افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ مقدمات کی موثر پیروی اور عدالتوں میں پیش رفت کو مزید بہتر بنایا جائے ۔