مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن،34گداگر گرفتار
کراچی (اسٹاف رپورٹر) کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی ہدایت پر کراچی میں پیشہ ور گداگروں کے خلاف مہم جاری ہے منگل کو ڈپٹی کمشنر شرقی ابرار جعفر نے رپورٹ پیشِ کی جس میں کہا گیا ہے۔
کہ ضلع شرقی میں دو روز میں پیشہ ور گداگروں کے خلاف جاری مہم میں کارروائی کرکے مختلف چوراہوں اور بازاروں سے 34 گداگر وں کو گرفتار کاگیا گداگروں کو ایدھی ہوم کے حوالے کیا گیا ہے ۔اسسٹنٹ کمشنر گلشنِ اقبال نے کارروائی کرکے پل کے نیچے گداگروں کے ٹینٹ کا خاتمہ کردیا ۔اسسٹنٹ فیروز آباد بلال علوی نے عالمگیر روڈ پر کارروائی میں 4 گداگروں کو گرفتار کیا ہے ۔اسسٹنٹ کمشنر فیروز آباد کے مطابق فیروز آباد سب ڈویژن میں 12 گداگر وں اور منشیات کے عادی افراد کو گرفتار کرکے ایدھی ہوم کے حوالے کیاگیا ہے ۔ اسسٹنٹ کمشنر گلزار ہجری نے 13 گداگروں کو گرفتار کر کے ایدھی کے حوالے کیا ہے ۔کمشنر کراچی نے تمام ڈپٹی کمشنر ز کو ہدایت کی ہے کہ مہم جاری رکھیں ،انہوں نے مہم کو مربوط اور موثر بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ تمام ڈپٹی کمشنرز اپنے اپنے ضلع میں چوراہوں مارکیٹوں اور بازاروں میں گداگروں کی روک تھام کے لئے اقدامات کریں اور گداگر وں کی بحالی کے لئے اقدامات کریں تاکہ وہ معاشرہ میں فعال کردار ادا کریں ۔انہیں ایدھی ہوم یا کسی بھی بحالی مرکز پر منتقل کیا جائے جہاں کھانے پینے ،رہنے اور کوئی ہنر سیکھنے کی سہولت ملے ۔