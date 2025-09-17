صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیرقانونی بھرتیاں ،این ای ڈی کے وکیل کاوکالت نامہ جمع

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ میں این ای ڈی یونیورسٹی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔ این ای ڈی یونیورسٹی کی جانب سے وکیل نے وکالت نامہ جمع کرا دیا۔

جس پر عدالت نے ہدایت دی کہ درخواست گزار کے وکیل درخواست کی نقول یونیورسٹی کے وکیل کو فراہم کریں۔ عدالت نے مزید سماعت 29 ستمبر تک ملتوی کردی۔ درخواست گزار کے وکیل نے مؤقف اپنایا کہ این ای ڈی یونیورسٹی کے سلیکشن بورڈ نے شفافیت کو یکسر نظرانداز کرتے ہوئے رجسٹرار اور کنٹرولر امتحانات کی تعیناتی کی منظوری دی۔ ان کا کہنا تھا کہ کنٹرولر امتحانات خود داخلہ ٹیسٹ کی تیاری کے لیے پرائیویٹ کوچنگ سینٹر بھی چلاتے ہیں، جو مفادات کے ٹکراؤ کے زمرے میں آتا ہے ۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ وائس چانسلر نے اپنی مدت ملازمت مکمل ہونے سے صرف دو ماہ قبل سلیکشن بورڈ کا اجلاس بلا کر یہ تعیناتیاں کیں جو شفافیت اور قانونی تقاضوں کے برعکس ہے ۔ مزید کہا گیا کہ فیکلٹی ارکان کی انتظامی عہدوں پر تعیناتی غیر قانونی ہے اور یونیورسٹی میں قانون کے مطابق روٹیشن پالیسی پر بھی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ رجسٹرار اور کنٹرولر امتحانات کی تقرری کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے اور عدالتی احکامات کے مطابق فیکلٹی ارکان کو انتظامی عہدوں سے ہٹایا جائے ۔ عدالت ازسرنو سلیکشن بورڈ تشکیل دینے کا حکم دے۔

