وزیرجیل خانہ جات کی سزا پوری کرنے والے قیدیوں کی فوری رہائی کی ہدایت
کراچی (اسٹاف رپورٹر)صوبائی وزیر جیل خانہ جات سندھ علی حسن زرداری نے ڈسٹرکٹ جیل ملیر کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر نے جیل سپرنٹنڈنٹ اور عملے کو سختی سے ہدایات جاری کیں کہ جن قیدیوں کی ضمانت منظور ہو چکی ہے یا کیس ختم ہو گئے ہیں۔
انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے ، جبکہ جن قیدیوں کی سزا پوری ہو چکی ہے ان کو بھی تاخیر کے بغیر ریلیز کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ عدالتوں کے فیصلوں پر عملدرآمد میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی ،جو بھی جیل عملہ یا پولیس اہلکار کرپشن میں ملوث پایا گیا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے قیدیوں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل سنے اور جیل انتظامیہ کو ہدایت کی کہ قیدیوں کو صاف ستھرا ماحول اور قانون کے مطابق تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کی تمام جیلوں کو اصلاح گھر میں تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ قیدیوں کو انسان دوست ماحول کے ساتھ ساتھ بہتر ہنر سکھایا جا سکے ۔ انہوں نے جیل پولیس اور ڈیوٹی پر موجود اسٹاف پر زور دیا کہ وہ ایمانداری، محنت، لگن اور دیانتداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں انجام دیں۔