سرکاری اسکول نہاری ہاؤس کو دینے کی تیاری
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)فیڈرل بی ایریا میں سرکاری اسکول کو ایک بار پھر نہاری ہائوس کے مالک کو دینے کی تیاری کرلی گئی ۔
ذرائع کے مطابق سرکاری اسکول کی عمارت کو خستہ حال قرار دے کر اہل علاقہ کے نام سے ایس پی گلبرگ کو درخواست دے دی گئی ہے ۔ جس پر محکمہ تعلیم سندھ نے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن پرائمری سے اسکول خالی کرنے کی درخواست پر کمنٹس مانگے ہیں۔محکمہ تعلیم کے سیکشن آفیسر نے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن پرائمری کو خط لکھ کر متعلقہ حکام سے رائے طلب کی ہے ۔دوسری جانب ڈائریکٹر اسکولز بشیر عباسی نے اسکول خالی کرنے کی تردید کی ہے۔