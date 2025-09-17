چھوٹو گینگ کے اہم کارندے گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر)تھانہ اورنگی پولیس نے ڈکیتی مزاحمت پر شہری کو زخمی کرنے والے چھوٹو گینگ کے اہم کارندوں کو گرفتار کرلیا۔
ملزمان نے 13 ستمبر 2025 کو راہگیر شہری محمد سمیع کو ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کرکے زخمی کیا تھا۔واردات کا مقدمہ الزام نمبر 362/2025 تھانہ اورنگی ٹاؤن میں درج ہے ۔ موصولہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی ملزمان کو واردات کرتے واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے ۔پولیس نے خفیہ اطلاعات پر کارروائی کرتے ہوئے چھوٹو گینگ کے 02 کارندوں کو گرفتار کرلیا۔ملزمان سے 02 غیر قانونی پسٹلز بمعہ ایمونیشن، چھینی گئی موٹرسائیکل، گھڑیاں، موبائل فونز اور نقدی رقم برآمد ہوئی۔ملزمان کے خلاف مقدمات کا اندراج کرکے تفتیش کا آغاز کردیا گیا ہے ۔ ملزمان میں زین اور یونس شامل ہیں۔