بجلی بلوں کے ذریعے میونسپل ٹیکس میں اضافے کے خلاف درخواست دائر
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ میں بجلی کے بلوں کے ذریعے میونسپل ٹیکس میں اضافے کے خلاف درخواست دائر کردی گئی۔
اپوزیشن لیڈر سٹی کونسل سیف الدین نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ بلدیاتی ٹیکس میں 150 فیصد اضافہ غیرقانونی ہے ،میئرکراچی مرتضیٰ وہاب نے کونسل کی منظوری کے بغیر یہ اقدام اٹھایا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے گزشتہ برس ٹیکس کے نفاذ کی مشروط اجازت دی تھی تاہم اس کی کسی بھی قسم کی ترمیم یا اضافے کے لیے کونسل کی منظوری لازمی ہے ۔ سیف الدین ایڈووکیٹ کے مطابق مرتضیٰ وہاب نے کونسل کی اجازت کے بغیر بلدیاتی ٹیکس میں غیرقانونی طور پر اضافہ کیا، جو آئین اور بلدیاتی قوانین کی خلاف ورزی ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ میونسپل ٹیکس عوام پر پہلے ہی بوجھ تھا اور اس میں مزید 150 فیصد اضافہ شہریوں کے ساتھ ناانصافی ہے ۔ درخواست گزار نے استدعا کی ہے کہ عدالت ٹیکس میں اضافے کو غیرقانونی قرار دے اور کے الیکٹرک کو بجلی کے بلوں کے ذریعے اضافی ٹیکس وصول کرنے سے روکا جائے ۔ درخواست میں مئیر کراچی، کے الیکٹرک اور دیگر اداروں کو فریق بنایا گیا ہے ۔