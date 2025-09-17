ضلع وسطی،غیرقانونی تعمیرات کیخلاف کارروائی کافیصلہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ضلع وسطی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے بھرپور کارروائی کا فیصلہ کرلیا ہے ۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر وسطی طحہ سلیم اور ایس ایس پی ضلع وسطی کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا۔
جس میں تمام اسسٹنٹ کمشنرز، ایس پیز، ڈی ایس پیز ، ایس ایچ اوز، توقیر احمد اور دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر وسطی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع میں ایک بار پھر ٹاؤن وائز رپورٹ مرتب کی جائے گی تاکہ غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی ہو سکے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ گراؤنڈ پلس تھری فلورز قانون میں کہیں موجود نہیں، ایسی تعمیرات کو فوری طور پر مسمارکیا جائے ۔رہائشی علاقوں میں اگر کمرشل تعمیرات ہو رہی ہیں تو ان کے خلاف بھی فوری کارروائی کی جائے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت دی کہ کسی بھی عمارت کومسمار کرنے کے بعد اس کی رپورٹ فوری طور پر سب رجسٹرار کو جمع کروائی جائے تاکہ متعلقہ بلڈنگ کو بلیک لسٹ کیا جاسکے ۔ایس ایس پی ضلع وسطی نے اجلاس میں کہا کہ تمام ایس ایچ اوز اپنی انٹیلی جنس استعمال کرتے ہوئے اس امر کو یقینی بنائیں کہ غیر قانونی تعمیرات نہ ہونے پائیں۔اجلاس میں ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی مشترکہ کوششوں کو سراہتے ہوئے ذیشان صدیقی نے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف یہ سخت اقدامات عوامی مفاد میں ہیں اور ان کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے ۔