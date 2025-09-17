ٹاؤن چیئرمین شہر کیلئے وبال جان بن چکے ،ن لیگ سندھ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)کراچی میں بنیادی مسائل کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر مسلم لیگ (ن) سندھ نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ۔
ن لیگ سندھ کے ترجمان اسد عثمانی نے میئر کراچی اور مختلف ٹاؤن چیئرمین کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ شہر قائد میں عوام کو بنیادی سہولیات میسر نہیں اور بلدیاتی نمائندے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بجائے اختیارات کا غلط استعمال کررہے ہیں۔ اسد عثمانی نے الزام لگایا کہ میئر، جماعت اسلامی اور تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ٹاؤن چیئرمین شہر کیلئے وبال جان بن چکے ہیں۔ شہریوں کو صاف پانی، صفائی ستھرائی اور نکاسی آب جیسی سہولتوں کی فراہمی کے بجائے ٹاؤن دفاتر کرپشن کے اڈوں میں تبدیل ہوچکے ہیں، ٹاؤن چیئرمینز پارکس، میدانوں اور فٹ پاتھوں پر قبضے کرنے میں مصروف ہیں جبکہ سرکاری گراؤنڈز پر کمرشل سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ ترجمان ن لیگ سندھ کے مطابقفٹ پاتھوں اور سڑکوں پر ٹھیلے اور پتھارے لگوا کر بھتہ وصول کیا جارہا ہے ،کراچی گندگی کا ڈھیر بن چکا ہے اور اس صورتحال سے شہر میں بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ ان کے مطابق شہر کے 60 فیصد شہری پینے کے صاف پانی جیسی بنیادی ضرورت سے محروم ہیں لیکن بلدیاتی نمائندے ایک دوسرے پر الزامات اور تنقید کرنے میں مصروف ہیں۔ اسد عثمانی نے مطالبہ کیا کہ کراچی کے تمام ٹاؤن چیئرمینوں کا کڑا احتساب ہونا چاہیے تاکہ عوام کو ان کی بنیادی سہولتیں فراہم کی جاسکیں اور شہر کو بدحالی اور کرپشن سے نکالا جاسکے ۔