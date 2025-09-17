صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کار چور گروپ سرگرم

کراچی(اسٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کار چور گروپ سرگرم،ملزمان براؤن رنگ کیلے اڑے تین روز قبل فیڈرل بی ایریا بلاک 16 میں ہوئی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی سیاہ رنگ کی کار کو سڑک پر رکتے دیکھا جاسکتا ہے۔

گاڑی سے دو ملزمان اتر کر سڑک کنارے کھڑی کار کا لاک کھولتے ہیں،ملزمان اطمینان کے ساتھ دس منٹ تک واردات کرتے ہیں ملزمان گاڑی اسٹارٹ کرکے موقع سے فرار ہو جاتے ہیں،واقعہ کا مقدمہ متاثرہ شہری کی مدعیت میں تھانہ یوسف پلازہ میں درج کرلیا گیا ،پولیس تاحال ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے ۔

