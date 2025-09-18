صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوام کو مصیبت کی گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑینگے ،معاون وزیراعلیٰ

  • کراچی
عوام کو مصیبت کی گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑینگے ،معاون وزیراعلیٰ

حیدر آباد (نمائندہ دنیا) وزیراعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے خوراک عبدالجبار خان نے کہا ہے کہ سیلاب کے سندھ میں داخل ہونے کے بعد کچے کے علاقے میں آبادیوں کو نقصان پہنچا ہے۔۔۔

صوبائی حکومت اور خاص طورپر وزیر آبپاشی کی کوشش ہے سیلاب سے ہونے والے نقصان سے عوام کو محفوظ رکھا جائے ، خود پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے تمام وزرا، مشیروں ، پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کو سیلاب سے ہونے والے نقصانات سے عوام کو محفوظ رکھنے کیلئے ہرو قت الرٹ رہنے کے احکامات جاری کئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلزپارٹی کی سندھ حکومت سے لے کر کارکن تک سب عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ،مصیبت کی گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں رہنے دیں گے ، ماضی میں بھی پیپلزپارٹی نے قدرتی آفات اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات میں عوام کے ساتھ مل کر جدوجہد کی اور آج بھی اسی عزم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے ۔ انہوں نے کہاکہ پیپلزپارٹی عوامی سیاست پر یقین رکھتی ہے ، عوام کی خدمت پارٹی کی اولین ترجیح ہے ، یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں عوام نے پیپلزپارٹی کا ساتھ دیا ہے چاہے آمرانہ دور ہو یا پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کے مراحل، عوام ہمارے بشانہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے مزید کہاکہ اب بھی کراچی سے لے کر کشمور تک بارشوں اور سیلابی صورتحال میں پیپلزپارٹی عوام کی بھرپور مدد کررہی ہے ، عوام کو بھی چاہئے پارٹی قیادت کے ہاتھ مضبوط کریں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

آل کشمیر فورم کے وفدکی اسلام آباد چیمبر کے صدر سے ملاقات ،مبارکباد دی

سیلاب سے تباہ ہونیوالی شاہرات کی بحالی کاکام جاری

یاسر الیاس کی تاجک نائب وزیراعظم سے ملاقات

ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

جی نائن اور آئی الیون بس سٹینڈ ز کی119.60 ملین میں نیلامی

آئی ٹی تعلیم وقت کی ضرورت تعلیمی ترقی ترجیح ہے ،خالد مقبول

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عرضی بنام شہنشاہ چارلس سوم
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مانگے تانگے والا موسم ختم شد
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ایک واقعہ‘ ایک سبق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
او آئی سی کانفرنس اور بدلتے حالات کے تقاضے
عمران یعقوب خان
عمارہ فرحت
مزید صوبے قومی ضرورت!
عمارہ فرحت
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(3)
مفتی منیب الرحمٰن