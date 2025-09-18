عوام کو مصیبت کی گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑینگے ،معاون وزیراعلیٰ
حیدر آباد (نمائندہ دنیا) وزیراعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے خوراک عبدالجبار خان نے کہا ہے کہ سیلاب کے سندھ میں داخل ہونے کے بعد کچے کے علاقے میں آبادیوں کو نقصان پہنچا ہے۔۔۔
صوبائی حکومت اور خاص طورپر وزیر آبپاشی کی کوشش ہے سیلاب سے ہونے والے نقصان سے عوام کو محفوظ رکھا جائے ، خود پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے تمام وزرا، مشیروں ، پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کو سیلاب سے ہونے والے نقصانات سے عوام کو محفوظ رکھنے کیلئے ہرو قت الرٹ رہنے کے احکامات جاری کئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلزپارٹی کی سندھ حکومت سے لے کر کارکن تک سب عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ،مصیبت کی گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں رہنے دیں گے ، ماضی میں بھی پیپلزپارٹی نے قدرتی آفات اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات میں عوام کے ساتھ مل کر جدوجہد کی اور آج بھی اسی عزم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے ۔ انہوں نے کہاکہ پیپلزپارٹی عوامی سیاست پر یقین رکھتی ہے ، عوام کی خدمت پارٹی کی اولین ترجیح ہے ، یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں عوام نے پیپلزپارٹی کا ساتھ دیا ہے چاہے آمرانہ دور ہو یا پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کے مراحل، عوام ہمارے بشانہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے مزید کہاکہ اب بھی کراچی سے لے کر کشمور تک بارشوں اور سیلابی صورتحال میں پیپلزپارٹی عوام کی بھرپور مدد کررہی ہے ، عوام کو بھی چاہئے پارٹی قیادت کے ہاتھ مضبوط کریں ۔