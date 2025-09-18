صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حادثات و دیگر واقعات میں 5 افراد جاں بحق، 8 زخمی

  • کراچی
جیکب آباد، لاڑکانہ (نمائندہ دنی، بیورو رپورٹ ) جیکب آباد، لاڑکانہ،نوشہروفیروز سمیت مختلف علاقوں میں حادثات اور دیگر واقعات میں 5 افراد جاں بحق، 8 زخمی ہوگئے۔۔۔

جیکب آباد میں میہر شاہ کے قریب تیز رفتار کار اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار غلام یاسین چنہ، ان کی اہلیہ ارشاد خاتون اور 2 بچے ذاکر حسین اور مدثر شدید زخمی، جبکہ 3 سالہ فراز جاں بحق ہوگیا۔ زخمی بچوں کو تشویشناک حالت میں لاڑکانہ ریفر کردیا گیا۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ لاڑکانہ سے نمائندے کے مطابق ضلع شکارپور کے شہر مدیجی میں تیز رفتار وین سے گرنے سے گاؤں مرزا پور کا رہائشی جاوید احمد شیخ جاں بحق ہوگیا۔ نوجوان وین کے پچھلے حصے پر سوار ہو کر مدیجی سے اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ کنڈیارو، محراب پور اور دولت پور سے نمائندگان کے مطابق نولکھی مائنر پار کرتے ہوئے 2 مزدور عرفان علی ابڑو اور امام الدین سولنگی تیز بہاؤ میں توازن برقرار نہ رکھنے کے باعث ڈوب گئے ۔ اس موقع پر امام الدین کو لوگوں نے ڈوبنے سے بچا لیا تاہم عرفان علی ابڑو ڈوب کر جاں بحق ہوگیا، پولیس نے جاں بحق نوجوان کی لاش ضروری کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کر دی۔ جبکہ کامل بیلی جھیل میں جمع سیلابی پانی میں ڈوب کر 24 سالہ غلام حسین ولد حاجی ڈاہری جاں بحق ہوگیا۔ متوفی دولت پور صفن کا رہائشی تھا۔گاؤں خدابخش کھوسو میں گھر کی دیوار گرنے سے 5 سالہ بچی جاں بحق ہوگئی۔ورثا کے مطابق بارشوں کی وجہ سے دیوار کمزور ہوگئی تھی جس کے گرنے سے واقعہ پیش آیا۔ خان پور مہر کے قریب پرائمری اسکول کی چھت کا پلستر گرنے سے 4 بچے عبدالقدیر، نثار احمد، شاہد اور فیصل گڈانی زخمی ہو گئے۔ 

 

