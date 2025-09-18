تھر فاؤنڈیشن، نوجوانوں کیلئے تعلیم، مہارتوں کے فروغ کے پروگرامز میں توسیع کا اعلان
تھرپارکر (پ ر) تھر فاؤنڈیشن نے تھر کے نوجوانوں کیلئے تعلیم اور مہارتوں کی ترقی کے مواقع بڑھانے کیلئے TANG چائنیز ایجوکیشن اینڈ ٹیکنالوجی لمیٹڈ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔۔۔
اس شراکت داری کے تحت جدید تربیتی ماڈیولز، دہرے ڈپلومہ پروگرام اور چینی زبان کے کورسز متعارف کرائے جائیں گے تاکہ مقامی نوجوانوں کو صنعتی شعبوں میں آگے بڑھنے اور چین کے ساتھ ثقافتی ہم آہنگی کے مواقع کے لیے تیار کیا جا سکے ۔ تھر فاؤنڈیشن نے مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی (جامشورو) میں میرٹ پر مبنی اسکالرشپ بھی متعارف کرائی ہے ۔ اس سے قبل تھر فاؤنڈیشن کی معاونت سے MUET کے 11 طلبہ بھی اپنی انڈرگریجویٹ تعلیم مکمل کر چکے ہیں۔