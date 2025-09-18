صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھر فاؤنڈیشن، نوجوانوں کیلئے تعلیم، مہارتوں کے فروغ کے پروگرامز میں توسیع کا اعلان

  • کراچی
تھر فاؤنڈیشن، نوجوانوں کیلئے تعلیم، مہارتوں کے فروغ کے پروگرامز میں توسیع کا اعلان

تھرپارکر (پ ر) تھر فاؤنڈیشن نے تھر کے نوجوانوں کیلئے تعلیم اور مہارتوں کی ترقی کے مواقع بڑھانے کیلئے TANG چائنیز ایجوکیشن اینڈ ٹیکنالوجی لمیٹڈ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔۔۔

 اس شراکت داری کے تحت جدید تربیتی ماڈیولز، دہرے ڈپلومہ پروگرام اور چینی زبان کے کورسز متعارف کرائے جائیں گے تاکہ مقامی نوجوانوں کو صنعتی شعبوں میں آگے بڑھنے اور چین کے ساتھ ثقافتی ہم آہنگی کے مواقع کے لیے تیار کیا جا سکے ۔ تھر فاؤنڈیشن نے مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی (جامشورو) میں میرٹ پر مبنی اسکالرشپ بھی متعارف کرائی ہے ۔ اس سے قبل تھر فاؤنڈیشن کی معاونت سے MUET کے 11 طلبہ بھی اپنی انڈرگریجویٹ تعلیم مکمل کر چکے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

10 ڈویژنز کے 414 دیہات کیلئے سکیمیں منظور

ٹیکنیکل بورڈ : امتحانات کی نگرانی کیلئے مانیٹرنگ سیل کا افتتاح

تخمینہ لگایاجارہا، متاثرین کے نقصانات کاازالہ کیاجائیگا،ملک احمد خاں

ہڑپہ میوزیم : نئی گیلریوں میں متعدد نئے نوادرات

آر پی او نے چونیاں میں پولیس خدمت مرکز کا افتتاح کردیا

یونیک گروپ آف انسٹی ٹیوشنز کے زیر اہتمام نعتیہ مقابلے کا انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عرضی بنام شہنشاہ چارلس سوم
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مانگے تانگے والا موسم ختم شد
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ایک واقعہ‘ ایک سبق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
او آئی سی کانفرنس اور بدلتے حالات کے تقاضے
عمران یعقوب خان
عمارہ فرحت
مزید صوبے قومی ضرورت!
عمارہ فرحت
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(3)
مفتی منیب الرحمٰن