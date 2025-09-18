نوڈیرو :برڑا پتن کے مقام پر تیسرے روز بھی سیلابی صورتحال
نوڈیرو (نمائندہ دنیا) نوڈیرو کے برڑا پتن کے مقام پر تیسرے روز بھی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار ہے ، گاؤں کے درجنوں مکانات کئی روز سے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جس کے باعث مکین گھروں سے نکلنے پر مجبور ہیں۔۔۔
متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ، جبکہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پرائیویٹ کشتیوں کے ذریعے مال مویشی اور گھریلو سامان منتقل کرنے میں مصروف ہیں۔ سیلابی پانی نے نہ صرف مکانات کو متاثر کیا بلکہ علاقے میں کھڑی فصلوں کو بھی تباہ کر دیا ہے ۔ چاول، تل اور مکئی سمیت مختلف فصلوں کے ڈوب جانے سے کسانوں کو کروڑوں روپے کے نقصان کا سامنا ہے ، جس کے باعث زمیندار اور کاشتکار شدید مالی بحران کا شکار ہو گئے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ تاحال انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاطر خواہ امدادی سرگرمیاں شروع نہیں کی گئیں، نہ ہی میڈیکل کیمپس قائم کیے گئے ہیں اور نہ ہی متاثرین کے لیے امدادی کیمپس لگائے گئے ہیں۔ سیلابی پانی میں گھرے دیہات کے لوگ شدید پریشانی اور بے بسی کی کیفیت میں مبتلا ہیں اور فوری طور پر سرکاری مدد کے منتظر ہیں۔