جھڈو :بارش کے بعد مچھروں کی بہتات، امراض پھیلنے لگے

  • کراچی
جھڈو (نمائندہ دنیا) جھڈو میں بارشوں کے بعد مچھروں کی بہتات، ملیریا سمیت دیگر امراض پھیلنا شروع ہوگئے ۔ شام ہوتے مچھروں کی یلغار شروع ہوجاتی ہے اور شہری رات بھر زہریلے مچھروں کا شکار بنتے رہتے ہیں۔۔۔

 ریلوے گراؤنڈ اور شہر کے دیگر نشیبی علاقوں میں تاحال بارشوں کا پانی جمع ہے اور شہر میں صفائی کی صورتحال بھی غیر تسلی بخش ہے ۔ نشیبی علاقوں میں جمع بارشوں ،سیوریج اور نالیوں کا پانی مچھروں کی افزائش کا سبب بن رہا ہے ۔ مچھروں کی افزائش میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے کی وجہ سے شہر میں ملیریا، ڈینگی اور دیگر امراض میں تیزی سے اضافہ ہورہا ہے ۔ شہرمیں ملیریا اور ڈینگی پھیلنا شروع ہو گیا ہے ۔ ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے شہر میں مچھر مار اسپرے تو کیا جارہا ہے لیکن یہ مچھر مار مہم مؤثر ثابت نہیں ہورہی اور شہر میں بدستور مچھروں کی بہتات ہے ۔ ٹاؤن انتظامیہ ڈیزل اور زرعی ادویات ملا کر دھویں کے ذریعے مچھر مار مہم چلارہی ہے جس کا مچھروں پر تو کوئی اثر نہیں ہورہا بلکہ یہ اسپرے فضائی ألودگی کا باعث بن رہا اور انسانی صحت کے لیے بھی مضر اثرات پیدا کررہا ہے ۔ عوامی حلقوں کے مطابق شہر میں مچھروں کے خاتمے کے لیے ٹاؤن انتظامیہ مؤثر طریقے سے گند اور کچرے سے بھرے ہوئے نالے اور نالیوں کی اچھے طریقے سے صفائی کرائے اور شہر میں جگہ جگہ موجود گندگی کے ڈھیر ختم کرے اور مؤثر مچھر مار ادویات کا نالے اور نالیوں میں اسپرے کرے ، جس سے مچھروں کی افزائش کی روک تھام ہوسکے اور شہر سے زہریلے مچھروں کا خاتمہ ہو۔ 

 

