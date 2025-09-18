لاڑکانہ ریجن میں گیس چوروں کے خلاف کارروائی
لاڑکانہ (پ ر) لاڑکانہ ریجن میں گیس چوری کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے دوران سی جی ٹی او لاڑکانہ نے تھیفٹ سیکشن اور ڈسٹری بیوشن شکارپور کے ہمراہ شکارپور کے صدیق ماری سرکلر روڈ پر مشترکہ چھاپہ مارا۔۔۔
جس میں ملزموں مہتاب علی سومرو اور اعجاز شاہ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔دونوں ملزم سروس والو کے نیچے رائزر پیس سے براہ راست گیس لے کر 15 کلو واٹ کا جنریٹر چلا کر دکانوں اور گھروں کو غیر قانونی طور پر کمرشل بنیادوں پر بجلی فراہم کر رہے تھے ۔ ملزموں نے گیس کو دو پلاسٹک کے غباروں میں ذخیرہ بھی کیا ہوا تھا، جن کے ذریعے وہ رات کے گیس پروفائلنگ کے اوقات کے دوران جنریٹر کو گیس سپلائی کرتے تھے ۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔