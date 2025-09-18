عدالتی حکم پر میونسپل کارپوریشن، پولیس افسران کیخلاف مقدمہ درج
میرپور خاص (بیورورپورٹ ) سندھ ہائی کورٹ میرپورخاص کے حکم پر ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں میونسپل کارپوریشن اور پولیس افسران کے خلاف اقدام قتل، دھمکیوں، ہنگامہ آرائی اور دیگر سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کرلیا گیا۔۔۔
جس میں میئر ،میونسپل کمشنر انیس الرحمن سیال، ڈپٹی ڈائریکٹر انکروچمنٹ افسر اورنگزیب مغل، ٹیکسیشن آفیسر عبدالسلام میمن، انکروچمنٹ انچارج حاجی صدیق اور ایس ایچ او ٹاؤن کامران ہالیپوٹو سمیت دیگر اہلکاروں کو نامزد کیا گیا ہے ۔ یہ مقدمہ پٹرول پمپ مالک راجہ اشتیاق کی مدعیت میں درج ہوا، جنہوں نے الزام لگایا کہ 26 اکتوبر کو ان کا پمپ چار دیواری تعمیر کرکے غیرقانونی طور پر سربمہر کر دیا گیا تھا ۔ راجہ اشتیاق نے ایف آئی آر میں الزام عائد کیا کہ میونسپل افسران کے عملے نے ان سے ایک کروڑ روپے بھتہ طلب کیا اور کہا کہ اگر رقم ادا کی جائے تو پٹرول پمپ ڈی سیل کردیا جائے گا بصورت دیگر اسے بند رکھا جائے گا۔ راجہ اشتیاق نے کہا کہ انصاف کے حصول کیلئے انہوں نے ہائیکورٹ سے رجوع کیا ، جس پر عدالت نے 28 اگست کو مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا،تاہم تعمیل نہ ہونے پرتوہین عدالت کی درخواست دی۔