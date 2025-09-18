صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسٹیل مل سے لوہا اور اسکریپ چوری کا ملزم گرفتار

  • کراچی
اسٹیل مل سے لوہا اور اسکریپ چوری کا ملزم گرفتار

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)بن قاسم پولیس کی جانب سے اسٹیل مل سے لوہا، تانبا و قیمتی سامان چوری کرنے والے عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔۔۔

ترجمان ملیر پولیس کے مطابق بن قاسم پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے تھانہ بن قاسم کی حدود سے لوہا و اسکریپ کی چوری میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کرلیا۔گرفتار ملزم کی شناخت اسد علی کے نام سے ہوئی، جس کے قبضے سے چوری شدہ لوہا اور اسکریپ برآمد ہوا۔ گرفتار ملزم چوری شدہ اسکریپ کو مختلف گوداموں میں فروخت کرتا تھا۔پولیس نے گرفتار ملزم کے خلاف ضابطے کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا اور مزید تفتیش جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

10 ڈویژنز کے 414 دیہات کیلئے سکیمیں منظور

ٹیکنیکل بورڈ : امتحانات کی نگرانی کیلئے مانیٹرنگ سیل کا افتتاح

تخمینہ لگایاجارہا، متاثرین کے نقصانات کاازالہ کیاجائیگا،ملک احمد خاں

ہڑپہ میوزیم : نئی گیلریوں میں متعدد نئے نوادرات

آر پی او نے چونیاں میں پولیس خدمت مرکز کا افتتاح کردیا

یونیک گروپ آف انسٹی ٹیوشنز کے زیر اہتمام نعتیہ مقابلے کا انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عرضی بنام شہنشاہ چارلس سوم
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مانگے تانگے والا موسم ختم شد
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ایک واقعہ‘ ایک سبق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
او آئی سی کانفرنس اور بدلتے حالات کے تقاضے
عمران یعقوب خان
عمارہ فرحت
مزید صوبے قومی ضرورت!
عمارہ فرحت
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(3)
مفتی منیب الرحمٰن