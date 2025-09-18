صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنسی زیادتی کے ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع

  • کراچی
جنسی زیادتی کے ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع

کراچی (اسٹاف رپورٹر)قیوم آباد کے علاقے میں کم عمر بچیوں سے مبینہ زیادتی کے سنگین مقدمات کی سماعت ہوئی جہاں ڈیفنس پولیس نے مرکزی ملزم شبیر تنولی کو سخت سکیورٹی میں عدالت کے روبرو پیش کیا۔۔۔

 تفتیشی افسر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ملزم کے خلاف اب تک چھ مقدمات درج ہوچکے ہیں اور مزید متاثرہ بچیوں کے سامنے آنے کا خدشہ ہے ۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزم سے تفتیش کا عمل جاری ہے متاثرہ بچیوں کے 164 کے بیانات ریکارڈ کروانے کے لئے ملزم کی کسٹڈی ضروری ہے ۔ پولیس کے مطابق ملزم کئی برسوں سے کم عمر بچیوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتا رہا اور اس دوران وہ ان واقعات کی ویڈیوز بھی بناتا رہا۔ ان ویڈیوز کی مدد سے متاثرہ بچیوں کی شناخت کی جارہی ہے ۔ عدالت نے تفتیشی افسر کی استدعا پر ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں تین روز کی توسیع کرتے ہوئے ملزم کو 19 ستمبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ عدالت میں ملزم کی پیشی کے دوران متاثرہ بچیوں بھی موجود تھیں، بچیوں نے ملزم کو دیکھتے ہی اسے احاطہ عدالت میں تھپڑ مارے جبکہ دیگر وکلا نے بھی ملزم پر تشدد کیا۔ تفتیشی افسر نے دو بہنوں سمیت چار بچیوں کے 164 کے تحت بیان قلمبند کرنے اور ملزم کی شناخت پریڈ کے لیے بھی کی درخواست دائر کردی جسے عدالت نے منظور کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو نوٹس جاری کیے اور متاثرہ بچیوں کے 164 کے بیانات ریکارڈ کرانے اور ملزم کی شناخت پریڈ کے لیے 19 ستمبر کی تاریخ مقرر کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

آل کشمیر فورم کے وفدکی اسلام آباد چیمبر کے صدر سے ملاقات ،مبارکباد دی

سیلاب سے تباہ ہونیوالی شاہرات کی بحالی کاکام جاری

یاسر الیاس کی تاجک نائب وزیراعظم سے ملاقات

ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

جی نائن اور آئی الیون بس سٹینڈ ز کی119.60 ملین میں نیلامی

آئی ٹی تعلیم وقت کی ضرورت تعلیمی ترقی ترجیح ہے ،خالد مقبول

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عرضی بنام شہنشاہ چارلس سوم
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مانگے تانگے والا موسم ختم شد
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ایک واقعہ‘ ایک سبق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
او آئی سی کانفرنس اور بدلتے حالات کے تقاضے
عمران یعقوب خان
عمارہ فرحت
مزید صوبے قومی ضرورت!
عمارہ فرحت
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(3)
مفتی منیب الرحمٰن