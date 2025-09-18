جنسی زیادتی کے ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع
کراچی (اسٹاف رپورٹر)قیوم آباد کے علاقے میں کم عمر بچیوں سے مبینہ زیادتی کے سنگین مقدمات کی سماعت ہوئی جہاں ڈیفنس پولیس نے مرکزی ملزم شبیر تنولی کو سخت سکیورٹی میں عدالت کے روبرو پیش کیا۔۔۔
تفتیشی افسر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ملزم کے خلاف اب تک چھ مقدمات درج ہوچکے ہیں اور مزید متاثرہ بچیوں کے سامنے آنے کا خدشہ ہے ۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزم سے تفتیش کا عمل جاری ہے متاثرہ بچیوں کے 164 کے بیانات ریکارڈ کروانے کے لئے ملزم کی کسٹڈی ضروری ہے ۔ پولیس کے مطابق ملزم کئی برسوں سے کم عمر بچیوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتا رہا اور اس دوران وہ ان واقعات کی ویڈیوز بھی بناتا رہا۔ ان ویڈیوز کی مدد سے متاثرہ بچیوں کی شناخت کی جارہی ہے ۔ عدالت نے تفتیشی افسر کی استدعا پر ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں تین روز کی توسیع کرتے ہوئے ملزم کو 19 ستمبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ عدالت میں ملزم کی پیشی کے دوران متاثرہ بچیوں بھی موجود تھیں، بچیوں نے ملزم کو دیکھتے ہی اسے احاطہ عدالت میں تھپڑ مارے جبکہ دیگر وکلا نے بھی ملزم پر تشدد کیا۔ تفتیشی افسر نے دو بہنوں سمیت چار بچیوں کے 164 کے تحت بیان قلمبند کرنے اور ملزم کی شناخت پریڈ کے لیے بھی کی درخواست دائر کردی جسے عدالت نے منظور کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو نوٹس جاری کیے اور متاثرہ بچیوں کے 164 کے بیانات ریکارڈ کرانے اور ملزم کی شناخت پریڈ کے لیے 19 ستمبر کی تاریخ مقرر کردی۔