بجلی اور پانی کی بندش کے خلاف احتجاج
کراچی (اسٹاف رپورٹر)بلدیہ ٹاؤن نمبر 4 کے قریب علاقہ مکینوں نے بجلی اور پانی کی بندش کے خلاف احتجاج، جس کے باعث حب ریور روڈ سمیت ناردرن بائی پاس آنے اور جانے والے دونوں روڈ ٹریفک کے لیے بند ہوگئے ۔ ٹریفک پولیس کے مطابق شہریوں کو متبادل راستے فراہم کیے گئے ۔
