ڈی جی محکمہ آثار قدیمہ کو شوکاز نوٹس،عدالت طلب
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں سول لائن کے علاقے میں ورثہ قرار دی گئی عمارت کے قریب نجی پلاٹ پر تعمیرات روکنے کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔۔۔
عدالت نے محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر جنرل عبد الفتح کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کرلیا۔ سماعت کے دوران جسٹس محمد اقبال کلہوڑو نے سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نجی پراپرٹی پر تعمیرات روکنے کا اختیار قانون دیتا ہے یا یہ آپ کی بادشاہت ہے ؟ انہوں نے مزید استفسار کیا کہ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ کوئی شخص اپنی ذاتی زمین پر تعمیرات نہیں کرسکتا؟ درخواست گزار کے وکیل احمد مسعود نے موقف اپنایا کہ ان کے موکل جاوید اقبال نے اپنے ذاتی پلاٹ پر تعمیرات شروع کی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سول لائن کے علاقے میں موجود اسکول کی محفوظ قرار دی گئی عمارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا رہا، محکمہ آثار قدیمہ نے ابتدائی طور پر تعمیرات کی اجازت نامہ جاری کیا تھا لیکن بعد میں اسے اچانک منسوخ کردیا گیا۔ عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 35 دن قبل ڈی جی آثار قدیمہ نے پیش ہوکر اس معاملے کا جائزہ لینے کی یقین دہانی کرائی تھی، مگر آج محکمہ کا افسر یہ موقف اپنارہا ہے کہ تعمیرات کی اجازت نہیں دی جاسکتی، جبکہ قانون اس حوالے سے خاموش ہے ۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ بغیر قانونی جواز شہریوں کو ان کی ذاتی ملکیت پر تعمیرات سے نہیں روکا جاسکتا۔