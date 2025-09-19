صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوطاق پر بیٹھے 3افراد کو فائرنگ کرکے قتل کردیا گیا

  • کراچی
اوطاق پر بیٹھے 3افراد کو فائرنگ کرکے قتل کردیا گیا

سکھر،محراب پور (بیورو رپورٹ،نمائندہ دنیا) سندھ کے مختلف شہروں میں فائرنگ، تصادم اور خودکشی کے الگ الگ واقعات میں پانچ افراد جان کی بازی ہار گئے ۔۔۔۔

تفصیلات کے مطابق سکھر کے قریبی علاقے صالح پٹ کی حدود دین پور ٹھرڑی میں اوطاق پر بیٹھے تین افراد کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کرکے قتل کردیا۔ مقتولین کا تعلق پنجاب سے تھا ۔ پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق واقعہ سیاہ کاری کے پرانے تکرار پر پیش آیا۔ اطلاع ملنے پر ایس ایس پی سکھر اظہر خان جائے وقوعہ پہنچے اور شواہد کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ملزمان کی گرفتاری تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اور ضلع بھر میں ناکابندی کردی گئی ہے ۔ان کا مزید کہنا تھا کہ امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ محراب پور کے گاؤں دوست محمد وگن میں زرعی اراضی کے تنازع پر وگن برادری کے دو گروپوں میں تصادم ہوا جس میں فائرنگ اور چاقو کے وار سے 27 سالہ اکرم وگن جاں بحق ہوگیا۔ پولیس نے نعش ضروری کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کردی اور مزید تفتیش شروع کردی۔اسی دوران محراب پور کے علاقے ابڑاں میں گھریلو مسائل سے دلبرداشتہ ایک پرائمری استاد قربان چنہ نے درخت سے پھندا لگا کر خودکشی کرلی۔ پولیس نے لاش ضروری کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کردی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

3600کلو زائدالمیعاد پکانے کیلئے تیار گوشت تلف

اپنی چھت، اپنا گھرسکیم بارے آ گاہی تقریب

جوائے لینڈ کا ٹھیکہ من پسند کمپنی کو دینے پر ڈی جی پی ایچ اے کونوٹس

یوای ٹی میں نئے طلبا کیلئے دوسرے روز بھی استقبالیہ تقریب

کروڑوں کے سمگل شدہ سگریٹ برآمد

اسلحہ کی نمائش کر نے والا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ