اوطاق پر بیٹھے 3افراد کو فائرنگ کرکے قتل کردیا گیا
سکھر،محراب پور (بیورو رپورٹ،نمائندہ دنیا) سندھ کے مختلف شہروں میں فائرنگ، تصادم اور خودکشی کے الگ الگ واقعات میں پانچ افراد جان کی بازی ہار گئے ۔۔۔۔
تفصیلات کے مطابق سکھر کے قریبی علاقے صالح پٹ کی حدود دین پور ٹھرڑی میں اوطاق پر بیٹھے تین افراد کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کرکے قتل کردیا۔ مقتولین کا تعلق پنجاب سے تھا ۔ پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق واقعہ سیاہ کاری کے پرانے تکرار پر پیش آیا۔ اطلاع ملنے پر ایس ایس پی سکھر اظہر خان جائے وقوعہ پہنچے اور شواہد کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ملزمان کی گرفتاری تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اور ضلع بھر میں ناکابندی کردی گئی ہے ۔ان کا مزید کہنا تھا کہ امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ محراب پور کے گاؤں دوست محمد وگن میں زرعی اراضی کے تنازع پر وگن برادری کے دو گروپوں میں تصادم ہوا جس میں فائرنگ اور چاقو کے وار سے 27 سالہ اکرم وگن جاں بحق ہوگیا۔ پولیس نے نعش ضروری کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کردی اور مزید تفتیش شروع کردی۔اسی دوران محراب پور کے علاقے ابڑاں میں گھریلو مسائل سے دلبرداشتہ ایک پرائمری استاد قربان چنہ نے درخت سے پھندا لگا کر خودکشی کرلی۔ پولیس نے لاش ضروری کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کردی۔