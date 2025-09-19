گیس چوروں کے خلاف بڑی کارروائیاں،سیکڑوں کنکشنز منقطع
حیدر آباد (ڈسٹرکٹ ڈیسک)سوئی سدرن گیس کمپنی (ایس ایس جی سی)نے گیس چوری کے خلاف اپنی زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے سندھ اور بلوچستان میں بڑی کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پر۔۔۔۔
ایک ہزار سے زائد غیر قانونی کنیکشنز منقطع کر دیے ۔ترجمان ایس ایس جی سی کے مطابق کمپنی کے سیکیورٹی سروسز اینڈ کاؤنٹر گیس تھیفٹ آپریشنز ڈپارٹمنٹ ، کسٹمر ریلیشنز ڈپارٹمنٹ اور ریکوری ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں مشترکہ کارروائیوں میں مصروف اور گیس چوری کے خلاف باقاعدہ سروے اور چھاپہ مار مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔حالیہ کارروائیوں میں بلوچستان میں بڑے پیمانے پر چھاپے مارے گئے جہاں 960 گھروں کو غیر قانونی کنیکشنز کے ذریعے گیس فراہم کی جا رہی تھی۔ ٹیموں نے موقع پر ہی تمام اوور ہیڈ اور زیرِ زمین کلیمپ ہٹا دیے اور گیس چوری کا سامان ضبط کر لیا۔ ترجمان نے بتایا کہ اس سماجی جرم میں ملوث عناصر کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔دوسری کارروائی حیدرآباد کے ٹنڈو آغا سٹی علاقے میں کی گئی، جہاں شیڈول کے مطابق زیرِ زمین لیک سروے کے دوران گیس رِساؤ کے نشانات ملے ۔ کھدائی کرنے پر پچاس سے زائد غیر قانونی کلیمپ برآمد ہوئے جن کے ذریعے سو سے زائد گھروں کو گیس فراہم کی جا رہی تھی۔ ان کلیمپس کو فوری طور پر ہٹا کر لائنوں کی مرمت کی گئی اور تمام غیر قانونی کنیکشنز منقطع کر دیے گئے ۔ایس ایس جی سی کے ترجمان نے کہا کہ گیس چوری نہ صرف قومی خزانے کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ عام صارفین کی پُرامن زندگیوں میں بھی خلل ڈالتی ہے ۔ شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ گیس چوری کے کسی بھی واقعے کی اطلاع ایس ایس جی سی کی ہیلپ لائن 1199 یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے دیں ،تاکہ اس ناسور کا مکمل خاتمہ ممکن بنایا جا سکے۔