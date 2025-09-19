میئر حیدر آباد نے فائر بریگیڈ کو جدید سامان فراہم کردیا
حیدرآباد(نمائندہ دنیا )میئر سیکریٹریٹ سوک سینٹر میں شعبہ فائر بریگیڈ کو آگ بجھانے کا سامان فراہم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔۔۔۔۔
تقریب میں میونسپل کمشنر ظہور احمد لکھن، چیف فائر آفیسر شہاب اکرام، بلدیہ اعلیٰ کے افسران اور تمام فائر اسٹیشنز کے فائر فائٹرز بڑی تعداد میں شریک تھے ۔اس موقع پر میئر حیدرآباد کاشف علی شورو اور میونسپل کمشنر نے چیف فائر آفیسر اور فائر فائٹرز کے حوالے سامان کیا۔ فراہم کیے گئے سامان میں ڈھائی انچ ڈایا کے ڈیورا انگلینڈ برانڈ کی 2000 فٹ لائنیں، ڈیڑھ انچ ڈایا کی 6000 فٹ لائنیں، جبکہ مارک جرمن برانڈ کا AFFF لیکوڈ فوم کے 25 لیٹر کے 40 کین (کل 1000 لیٹر فوم) شامل ہیں۔میئر کاشف علی شورو نے اپنے خطاب میں کہا کہ فائر فائٹرز معاشرے کے وہ بہادر اور جانباز ہیں جو دوسروں کی زندگیاں بچانے کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں ہمارے فائر فائٹرز کے پاس جدید سہولیات اور حفاظتی وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن وہ اپنے جذبے اور ذمہ داری کے احساس کے باعث بڑی سے بڑی آگ پر قابو پاتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ شعبہ فائر کو درپیش مسائل سے ہم بخوبی واقف ہیں اور اس محکمے کو جدید تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ کرنے کے لیے اقدامات جاری رکھے جائیں گے ۔ ان کے مطابق اس سے قبل فائر فائٹنگ گاڑیوں کی مرمت کرائی گئی جبکہ آج آگ بجھانے کا سامان فراہم کیا گیا ہے ، آئندہ بھی فائر بریگیڈ کو مزید فعال اور مؤثر بنانے کی کوششیں جاری رہیں گی۔