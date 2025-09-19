سکھر میں سولنگی برادری کا بااثر افراد کے خلاف مظاہرہ
سکھر ،اندرون سندھ (بیورو رپورٹ،نمائندہ دنیا ) سانگی کے رہائشی سولنگی برادری کے مرد و خواتین اپنے بچوں کے ہمراہ سکھر پریس کلب پہنچے اور الزام لگایا کہ رشتے کے تنازع پر بااثر افراد نے۔۔۔۔
50 سے زائد ساتھیوں کے ہمراہ ان کے گھر پر حملہ کیا اور ان کے بھائی رانو سولنگی اور اس کی اہلیہ کو شدید زخمی کیاگیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اس سے قبل بھی ملزمان ان کے دو بھائیوں کو قتل کر چکے ہیں اور اب انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے چیف جسٹس پاکستان، وزیراعلیٰ سندھ، آئی جی سندھ اور دیگر حکام سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ادھر پنوعاقل کے رہائشی پسند کی شادی کرنے والے جوڑے اقراء ملک اور غلام فرید چاچڑ نے بھی سکھر پریس کلب پہنچ کر انصاف اور تحفظ کی اپیل کی۔ جوڑے نے بتایا کہ پسند کی شادی کی اطلاع ملتے ہی ان کے رشتے دار جانی دشمن بن گئے ہیں۔ دولت پور سے نمائندے کے مطابق شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی نواب شاہ کی انتظامیہ کی لاپروائی اور ناکارہ بسوں کے خلاف دولت پور کے طلبہ نے پریس کلب کے سامنے شدید احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا دیا۔احتجاج کی قیادت مظہر حسین ڈاھری، زبیر عمرانی، راجا لاکھو، سہیل راہو، خان محمد پلی، عرفان علی پلی اور محمد خان چانڈیو کر رہے تھے۔