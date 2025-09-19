صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام کوٹ :ڈینگی وبائی شکل اختیار کرگیا،روزانہ نئے کیسز رپورٹ

  • کراچی
تھرپارکر (رپورٹ:اعجاز بجیر)اسلام کوٹ میں ڈینگی وائرس وبائی شکل اختیار کر چکا ہے ۔ شہر کے مختلف علاقوں بشمول میگھواڑ، کنبھار، بجیر، لوہار اور خاصخیلی میں روزانہ کی بنیاد پر نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔۔۔۔۔

 تازہ اطلاعات کے مطابق ٹیسٹ کے دوران مزید 25 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ، جس کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد 100 تک جا پہنچ چکی ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ پی پی ایچ آئی اسپتال میں سہولیات شدید طور پر کم ہیں، بیڈز کی کمی کے باعث ڈینگی مریضوں کو رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے اور ابھی تک اسپتال میں الگ ڈینگی وارڈ قائم نہیں کیا جا سکا۔عوامی شکایات اور میڈیا رپورٹس کے بعد صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچوہو نے ڈی ایچ او تھر اور پی پی ایچ آئی کے ضلعی منیجر پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔دوسری جانب رکن قومی اسمبلی اور نیشنل ہیلتھ سروسز کے چیئرمین ڈاکٹر مہیش کمار مالانی نے ڈی سی آفس مٹھی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھرپارکر لیاقت علی بلوچ، ڈی ایچ او ڈاکٹر لیکراج سارنگانی، اور پی پی ایچ آئی کے ضلعی مینیجر ڈاکٹر صوبدار شاہانی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ڈاکٹر مہیش کمار مالانی نے اسلام کوٹ میں ڈینگی کیسز کے حوالے سے انتظامیہ سے وضاحت طلب کی اور ضلعی افسران سے صورتحال کی تفصیلی بریفنگ لی۔ انہوں نے ہدایت دی کہ ڈینگی جیسے موذی مرض سے بچاؤ کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں، تاکہ ضلع تھرپارکر کو ڈینگی سے پاک رکھا جا سکے۔

 

