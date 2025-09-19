صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی چیک کیس میں مجرم کو ڈیڑھ سال قید اور جرمانے کی سزا

  • کراچی
جعلی چیک کیس میں مجرم کو ڈیڑھ سال قید اور جرمانے کی سزا

لاڑکانہ (بیورو رپورٹ)لاڑکانہ کی عدالت نے جعلی چیک دینے کے مقدمے میں جرم ثابت ہونے پر مجرم ممتاز بروہی کو ڈیڑھ سال قید اور 10 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔سیکنڈ سول جج اینڈ جوڈیشل مجسٹریٹ غلام محمد میتلو کی ۔۔۔۔

عدالت میں 2023 کے دوران تھانہ حیدری میں درج مقدمے کی سماعت ہوئی، جس میں شہری غلام علی بروہی کی مدعیت میں ممتاز علی بروہی کے خلاف جعلی چیک دینے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ عدالتی کارروائی کے دوران استغاثہ کی جانب سے پیش کیے گئے شواہد کی روشنی میں جرم ثابت ہونے پر عدالت نے مجرم کو سزا سنائی۔واضح رہے کہ جعلی چیک کے باعث متاثرہ شہری کو شدید مالی نقصان اٹھانا پڑا تھا،جس پر اس نے قانونی کارروائی کی تھی۔عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے مالی جرائم میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لانا ضروری ہے ، تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو سکے۔

 

