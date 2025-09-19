صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رینجرز کی چھاپہ مار کارروائی 3 ہزار کلو چھالیہ برآمد

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)پاکستان رینجرز (سندھ)نے اسمگلنگ اور مضر صحت اشیاء کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران پنجابی محلہ بھیم پورہ میں کارروائی کرتے ہوئے چھالیہ بنانے والی فیکٹری سے 3 ہزار کلوگرام سے زائد چھالیہ برآمد کرلی۔ فیکٹری میں موجود افراد کو گرفتار کرلیا گیا۔۔۔

، جبکہ برآمد شدہ چھالیہ کی مالیت لاکھوں روپے بتائی گئی ہے ۔ ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا کہ فیکٹری صدیق میمن نامی شخص چلا رہا تھا ۔دوسری جانب ماڑی پور میں پولیس نے مقابلے کے بعد 2 ملزمان کو گرفتار کرلیا ، جن میں سے ایک ملزم عبدالحفیظ زخمی حالت میں ہے جسے اسپتال منتقل کردیا گیا۔ 

 

