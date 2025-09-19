رینجرز کی چھاپہ مار کارروائی 3 ہزار کلو چھالیہ برآمد
کراچی(اسٹاف رپورٹر)پاکستان رینجرز (سندھ)نے اسمگلنگ اور مضر صحت اشیاء کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران پنجابی محلہ بھیم پورہ میں کارروائی کرتے ہوئے چھالیہ بنانے والی فیکٹری سے 3 ہزار کلوگرام سے زائد چھالیہ برآمد کرلی۔ فیکٹری میں موجود افراد کو گرفتار کرلیا گیا۔۔۔
، جبکہ برآمد شدہ چھالیہ کی مالیت لاکھوں روپے بتائی گئی ہے ۔ ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا کہ فیکٹری صدیق میمن نامی شخص چلا رہا تھا ۔دوسری جانب ماڑی پور میں پولیس نے مقابلے کے بعد 2 ملزمان کو گرفتار کرلیا ، جن میں سے ایک ملزم عبدالحفیظ زخمی حالت میں ہے جسے اسپتال منتقل کردیا گیا۔