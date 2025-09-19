سروائیکل کینسر مہم،نجی تعلیمی اداروں کو د ہرے دباؤ کا سامنا ،نجی اسکولز کمیٹی
کراچی(اسٹاف رپورٹر )نجی تعلیمی اداروں کو درپیش مسائل کے حل کیلئے بنائی گئی جوائنٹ ایکشن کمیٹی آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشنز سندھ کے کنوینر علیم قریشی، ڈپٹی کنوینر بشیر احمد چنہ، ڈپٹی کنوینر دانش الزماں۔۔۔
، اقبال خان، صفی اللہ ابڑو، آفتاب احمد تابی و دیگر نے مشترکہ بیان میں کہا کہ سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی قومی مہم کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں،حکومت کا یہ قدم قابل تعریف ہے ، تاہم اسکی کامیابی اور مطلوبہ نتائج کا حصول والدین کی رضامندی سے مشروط ہے ۔ نجی تعلیمی اداروں کو د ہرے دباؤ کا سامنا ہے ۔ محکمہء تعلیم اور صحت ہم سے 100 فیصد نتائج کے خواہاں ہیں۔دوسری جانب سوشل میڈیا پر جاری منفی پروپیکنڈہ کا شکار ہو کر والدین کی بڑی تعداد کسی صورت اپنی بچیوں کو ویکسین لگوانے کیلئے تیار نہیں۔