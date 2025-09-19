خواتین اپنی بچیوں کو سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین لگوائیں،میئر
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)میئر کراچی بیرسٹر مرتضٰی وہاب نے خواتین سے سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ایچ پی وی ویکسین لگوانے کی اپیل کردی۔کراچی میں جاری مہم کے تحت کراچی میں 9 سے 14 سال کی عمر ۔۔۔
کی لڑکیوں کو سندھ حکومت کی جانب سے سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی مفت ویکسین لگائی جارہی ہے ۔میئر بیرسٹر مرتضی وہاب نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے لئے مفروضوں کو مسترد کریں اور ہیلتھ ورکرز کی رائے کا بغور جائزہ لیں۔انہوں نے کہا کہ بطور ذمہ دار باپ میں بھی اپنی بیٹی کو یہ ویکسین ضرور لگواؤں گا۔