صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین اپنی بچیوں کو سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین لگوائیں،میئر

  • کراچی
خواتین اپنی بچیوں کو سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین لگوائیں،میئر

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)میئر کراچی بیرسٹر مرتضٰی وہاب نے خواتین سے سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ایچ پی وی ویکسین لگوانے کی اپیل کردی۔کراچی میں جاری مہم کے تحت کراچی میں 9 سے 14 سال کی عمر ۔۔۔

کی لڑکیوں کو سندھ حکومت کی جانب سے سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی مفت ویکسین لگائی جارہی ہے ۔میئر بیرسٹر مرتضی وہاب نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے لئے مفروضوں کو مسترد کریں اور ہیلتھ ورکرز کی رائے کا بغور جائزہ لیں۔انہوں نے کہا کہ بطور ذمہ دار باپ میں بھی اپنی بیٹی کو یہ ویکسین ضرور لگواؤں گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سی ڈی اے بورڈ اجلاس : قبر کھدائی، میت بس چارجز ختم، کیپٹل ہسپتال کی پرائیویٹ فیسوں پر نظر ثانی کا فیصلہ

پاکستان اور پولینڈ کا زرعی تعاون اور برآمدات بڑھانے پر اتفاق

تیل کی سپلائی چین کی ڈیجیٹلائزیشن ضروری : وفاقی وزیر پٹرولیم

ادویات کے معیار کی جانچ کے نظام کو جدید بنائیں گے، وزیر صحت

رقوم کی شفاف تقسیم کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے، روبینہ خالد

ایک لاکھ 80 ہزار شکایات ، ایک لاکھ 76 ہزار کے فیصلے، وفاقی محتسب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ