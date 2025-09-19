صوبائی محتسب اور ہیلپنگ ہینڈز فار ریلیف اینڈ ڈولپمنٹ کے درمیان معاہدہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)صوبائی محتسب سندھ اور ہیلپنگ ہینڈز فار ریلیف اینڈ ڈولپمنٹ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب صوبائی محتسب سندھ صدر دفتر میں منعقد ہوئی۔ دستخطی تقریب میں صوبائی محتسب سندھ محمد ۔۔۔
سہیل راجپوت، سیکریٹری منصور عباس رضوی، ڈی جی ون نسیم الدین میرانی، ایڈوائزر ریحانہ جی علی میمن، رجسٹرار مسعود عشرت، ڈائریکٹر کلائمیٹ اینڈ ڈزاسٹر جسٹس یونٹ امداد حسین صدیقی، کنسلٹنٹ آئی ٹی اکمل نسیم، ہیلپنگ ہینڈز فار ریلیف اینڈ ڈولپمنٹ کے کنٹری ڈائریکٹر محمد سلیم، ریجنل مینجر علی محمد پٹھان، ڈائریکٹر پروگرامز امجد محمود امجد و دیگر نے شرکت کی۔مفاہمتی یادداشت کے تحت ہیلپنگ ہینڈز، صوبائی محتسب سندھ دفتر سے متعلق عوامی آگاہی کے لیے کردار ادا کرے گا۔ اس سلسلے میں ہیلپنگ ہینڈز فار ریلیف اینڈ ڈولپمنٹ کی جانب سے صوبائی محتسب سندھ کے تمام 19 ضلعی ریجنل دفاتر کو 2600 پینافلیکس اور 10ہزار اسٹیکرز بھی فراہم کیے گئے ۔