گل پلازہ مارکیٹ مارسٹن روڈ خستہ حالی کا شکار ،سیوریج کا پانی جمع

  • کراچی
گل پلازہ مارکیٹ مارسٹن روڈ خستہ حالی کا شکار ،سیوریج کا پانی جمع

کراچی (اسٹاف رپورٹر) مارسٹن روڈ کی خستہ حالی اور گل پلازہ مارکیٹ سمیت دیگر اہم تجارتی مراکز کے باہر جمع سیوریج کے پانی نے تاجروں اور ۔۔۔

خریداروں کیلئے شدید مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ سڑک پر جگہ جگہ کھڈے پڑ گئے اور بارش و سیوریج کے پانی میں یہ کھڈے چھپ جانے کے باعث آئے روزحادثات پیش آ رہے ہیں۔ شہریوں کے مطابق موٹر سائیکل سوار اور گاڑیوں والے اکثر گرنے اور پھسلنے کے باعث زخمی ہو رہے ہیں جبکہ بدبو دار پانی نے ماحول کو مزید ناقابل برداشت بنا دیا ہے ۔

 

