صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع وسطی:تجاوزات کے خاتمے اور ٹریفک روانی بہتر بنانے کیلئے اجلاس

  • کراچی
ضلع وسطی:تجاوزات کے خاتمے اور ٹریفک روانی بہتر بنانے کیلئے اجلاس

کراچی (اسٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی کے آفس میں تجاوزات اور سڑکوں کی خستہ حالت اور ٹریفک کے مسائل پر اجلاس منعقد ہوا ۔۔۔۔

ترجمان ڈپٹی کمشنر وسطی کے مطابق اجلاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ٹو نیہا شاہ کی صدارت میں ہوا ۔ نیہا شاہ نے کہا ضلع بھر میں ٹریفک کی روانی کو بہتر بنایا جائے اور تجاوزات کے خلاف سخت کاروائی کی جائے اور غیر قانونی پارکنگز کو فی الفور ختم کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ پولیس ، ٹاؤنز اور ٹریفک انجینئرنگ کے محکموں کے درمیان مشترکہ حکمت عملی تیار کرنا ہے اور ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے عوامی آگاہی مہم کا آغاز کرنا ہے اور موثر عمل درآمد کے لئے ٹیموں کی ہم آہنگی اور کارکردگی کو مضبوط بناناہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

3600کلو زائدالمیعاد پکانے کیلئے تیار گوشت تلف

اپنی چھت، اپنا گھرسکیم بارے آ گاہی تقریب

جوائے لینڈ کا ٹھیکہ من پسند کمپنی کو دینے پر ڈی جی پی ایچ اے کونوٹس

یوای ٹی میں نئے طلبا کیلئے دوسرے روز بھی استقبالیہ تقریب

کروڑوں کے سمگل شدہ سگریٹ برآمد

اسلحہ کی نمائش کر نے والا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ