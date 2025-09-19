ضلع وسطی:تجاوزات کے خاتمے اور ٹریفک روانی بہتر بنانے کیلئے اجلاس
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی کے آفس میں تجاوزات اور سڑکوں کی خستہ حالت اور ٹریفک کے مسائل پر اجلاس منعقد ہوا ۔۔۔۔
ترجمان ڈپٹی کمشنر وسطی کے مطابق اجلاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ٹو نیہا شاہ کی صدارت میں ہوا ۔ نیہا شاہ نے کہا ضلع بھر میں ٹریفک کی روانی کو بہتر بنایا جائے اور تجاوزات کے خلاف سخت کاروائی کی جائے اور غیر قانونی پارکنگز کو فی الفور ختم کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ پولیس ، ٹاؤنز اور ٹریفک انجینئرنگ کے محکموں کے درمیان مشترکہ حکمت عملی تیار کرنا ہے اور ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے عوامی آگاہی مہم کا آغاز کرنا ہے اور موثر عمل درآمد کے لئے ٹیموں کی ہم آہنگی اور کارکردگی کو مضبوط بناناہے ۔