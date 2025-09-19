شاہراہوں پر چنگ چی پر پابندی ،کمشنر سے رپورٹ طلب
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں شہر کی مرکزی شاہراہوں پر چنگ چی رکشوں پر پابندی کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے کمشنر کراچی سے تازہ تحریری رپورٹ طلب کرتے ہوئے استفسار کیا ۔۔۔
کہ پابندی اب بھی برقرار ہے یا ختم ہوچکی ہے ؟۔سماعت کے دوران سرکاری وکیل نے مؤقف اپنایا کہ سندھ حکومت نے صرف چند شاہراہوں پر چنگچی رکشوں پر پابندی لگائی تھی، تاہم پہلے جاری کیا گیا نوٹیفکیشن اپنی مدت پوری ہونے کے بعد ختم ہوگیا اور نیا نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا۔درخواست گزار کے وکلاء نے عدالت کو آگاہ کیا کہ کمشنر کراچی نے ایک اور نوٹیفکیشن جاری کیا تھا جس کے تحت پابندی کا دائرہ 11 سے بڑھا کر 20 شاہراہوں تک کر دیا گیا ہے جو 15 اکتوبر تک نافذ العمل رہے گا۔جسٹس عدنان اقبال چوہدری نے ریمارکس دیے کہ عدالت اس سلسلے میں کمشنر کراچی سے وضاحت طلب کرے گی۔درخواست گزار کے وکیل صلاح الدین گنڈاپور ایڈووکیٹ نے مؤقف اختیار کیا کہ پابندی سے قبل متاثرہ فریقین سے مشاورت نہیں کی گئی، اس فیصلے نے ہزاروں رکشہ ڈرائیورز کو بے روزگار کردیا ہے ۔ ان کے مطابق شہر بھر میں تقریباً 60 ہزار چنگچی رکشے چلتے ہیں اور اس پابندی سے محنت کش طبقہ براہ راست متاثر ہورہا ہے ۔درخواست گزار وکلاء نے عدالت سے استدعا کی کہ حکومت کے متضاد بیانات اور غیر سنجیدہ رویے کے باعث پابندی ختم کرنے کا حکم دیا جائے ۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد کمشنر کراچی سے نوٹیفکیشن اور موجودہ صورتحال پر جامع رپورٹ طلب کرتے ہوئے مزید سماعت ملتوی کردی۔