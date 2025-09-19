صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میمن گوٹھ میں چھ روزسے بجلی کی بندش پر مکینوں کا احتجاج

  • کراچی
میمن گوٹھ میں چھ روزسے بجلی کی بندش پر مکینوں کا احتجاج

کراچی (اسٹاف رپورٹر) ملیر کے میمن گوٹھ کے مختلف محلوں میں چھ دن سے بجلی بند ہے ، علاقے کے مکین سڑکوں پر نکل آئے اور۔۔۔

 سڑک پر ٹائر جلا کر احتجاجی مظاہرہ کیا ۔ مظاہرین نے کہا کہ چھ دنوں سے بجلی بند ہے ، بل ادا کرنے کے باوجودسخت پریشانی کا سامنا ہے ۔ کے الیکٹرک انتظامیہ بھتہ خوری میں مصروف ہے ، بل ادا کرنے کے باوجود بلاجواز بجلی بند کرنا کہاں کا انصاف ہے ۔ مظاہرین نے کہا کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے علاقے میں پانی کا بحران ہے اور ملیریا جیسی بیماریوں میںبچے مبتلا ہو رہے ہیں۔ مظاہرین نے فوری طور پر بجلی کی بحالی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر بجلی بحال نہ ہوئی تو کے الیکٹرک دفتر کے سامنے دھرنا دیا جائے گا۔

 

