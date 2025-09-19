پولیس فاؤنڈیشن کی زیر کرایہ داری 200 سے زائد دکانیں سیل
کراچی(بزنس رپورٹر)آئی جی سندھ کے حکم پر رسالہ پولیس اسٹیشن، نیپیر پولیس اسٹیشن اور بغدادی پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع پولیس فاؤنڈیشن کی زیر کرایہ داری 200 سے زائد دکانوں کو سیل کر دیا گیا ۔۔۔
جس سے ایک ہزار سے زائد خاندانوں کا روزگار بند ہوگیا ہے ۔ آل کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین عتیق میر نے چیف جسٹس آف پاکستان، گورنر سندھ وزیراعلی سندھ اور آئی جی سندھ سے مدد کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ معاشی ابتری، بیروزگاری اور بدترین مہنگائی کے موجودہ حالات میں اتنی بڑی تعداد میں تاجروں کو بے روزگار کرناانتہائی ظالمانہ اقدام ہے ۔