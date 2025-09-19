صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس فاؤنڈیشن کی زیر کرایہ داری 200 سے زائد دکانیں سیل

  • کراچی
پولیس فاؤنڈیشن کی زیر کرایہ داری 200 سے زائد دکانیں سیل

کراچی(بزنس رپورٹر)آئی جی سندھ کے حکم پر رسالہ پولیس اسٹیشن، نیپیر پولیس اسٹیشن اور بغدادی پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع پولیس فاؤنڈیشن کی زیر کرایہ داری 200 سے زائد دکانوں کو سیل کر دیا گیا ۔۔۔

جس سے ایک ہزار سے زائد خاندانوں کا روزگار بند ہوگیا ہے ۔ آل کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین عتیق میر نے چیف جسٹس آف پاکستان، گورنر سندھ وزیراعلی سندھ اور آئی جی سندھ سے مدد کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ معاشی ابتری، بیروزگاری اور بدترین مہنگائی کے موجودہ حالات میں اتنی بڑی تعداد میں تاجروں کو بے روزگار کرناانتہائی ظالمانہ اقدام ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ : گلی محلے کچرا کنڈی ، نالیاں بند ، گزرنا محال

بھٹوں ، فیکٹریوں سے دھویں کا اخراج ، دھان کی باقیات جلانے پر کارروائی کیلئے ٹیمیں تشکیل

سیالکوٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی نے کئی منصوبوں کی منظوری دیدی

ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات عامہ منور حسین کی کمشنر نو ید شیرازی کو ترقی پر مبارکباد

پاک سعودی تعلقات بلند ترین سطح پر پہنچ گئے :بلال تارڑ

نوجوان حقیقی انقلاب کیلئے میدان میں آ ئیں:مولانا حیدری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ