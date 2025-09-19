سنار سے 1کروڑ 27لاکھ سے زائد کی ڈکیتی ، مقدمہ درج
کراچی(اسٹاف رپورٹر) گلبرگ میں سنار سے 1 کروڑ27 لاکھ سے زائد رقم چھیننے کا مقدمہ درج کرلیا گیا۔واردات کا مقدمہ سنار کے ملازم تنویر کی مدعیت میں گلبرگ تھانے میں درج کیا گیا۔۔۔
جس میں بتایا گیا کہ شام 6 بجے دکان سے آصف کے ساتھ موٹر سائیکل پرنکلا، مختلف مقامات سے سونے کے پیسے لیکر کریم آباد واپس آرہا تھا، رقم دو شاپنگ بیگ میں موجود تھی۔مدعی مقدمے کا کہنا تھا کہ کریم آباد پل پر دو موٹر سائیکلوں پر سوار چار مسلح ملزمان نے روکا اور لوٹ کرفرار ہوئے ۔وزیر داخلہ سندھ نے ڈاکوؤں کے ایک کروڑ 20 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہونے کے واقعے کی تفصیلات طلب کرلی ہے ۔ضیالنجار کا کہنا تھا کہ ایس ایس پی سینٹرل واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کریں، شواہد سمیت کرائم سین کی معلومات سے تفتیش کو کامیاب بنایا جائے۔