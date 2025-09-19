کمسن بچیوں سے زیادتی کیس بچیوں نے ملزم کو شناخت کر لیا
کراچی (اسٹاف رپورٹر)جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں قیوم آباد میں شربت فروش کے ہاتھوں کمسن بچیوں سے زیادتی کیس کی سماعت ہوئی۔ پولیس نے سخت سیکیورٹی میں ملزم شبیر احمد تنولی کو۔۔۔
عدالت میں پیش کیا، عدالت نے دو بہنوں سمیت چار متاثرہ بچیوں کے 164 کے بیانات ریکارڈ کئے جبکہ شناخت پریڈ کے دوران بھی بچیوں نے ملزم کو شناخت کیا۔ تفتیشی افسر نے ملزم کے 164 کے بیان ریکارڈ کرنے کی درخواست دائر کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ ملزم شبیر تنولی نے بچیوں سے زیادتی کا اعتراف کیا ہے اور وہ عدالت کے روبرو اعتراف جرم کرنا چاہتا ہے ۔ عدالت نے تفتیشی افسر کی درخواست پر متعلقہ حکام کو نوٹس جاری کر دیے ۔ پولیس کے مطابق ملزم اس وقت جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہے جبکہ اس کے خلاف 7 مقدمات درج ہیں۔