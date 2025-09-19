صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیوی کا قتل کیس، شوہر اور اس کا ساتھی جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت میں کورنگی عوامی کالونی میں غیرت کے نام پر بیوی کے قتل کے کیس پولیس نے گرفتار شوہر غلام قمبر اور اس کے ساتھی منٹھار کو پیش کیا۔۔۔

 تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم غلام قمبر نے غیرت کے نام پر اپنی اہلیہ زینت بی بی کو چھری کے وار کرکے قتل کیا جبکہ واقعے میں ملوث ملزم کے دیگر دو ساتھی تاحال فرار ہیں جنہیں گرفتار کرنا باقی ہے ۔ تفتیشی افسر نے مؤقف اختیار کیا کہ ملزمان سے آلہ قتل برآمد کرنا ہے لہٰذا جسمانی ریمانڈ دیا جائے ۔ عدالت نے پولیس کی استدعا منظور کرتے ہوئے دونوں گرفتار ملزمان کو 20 ستمبر تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کردیا اور تفتیشی حکام کو آئندہ سماعت پر تفتیشی پیش رفت رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔

 

