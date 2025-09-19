کراچی میں رواں ماہ ڈینگی کے 49 کیسز رپورٹ
کراچی(آئی این پی)کراچی میں ڈینگی کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ۔محکمہ صحت سندھ کے مطابق کراچی میں رواں ماہ ڈینگی کے 49 کیسز رپورٹ ہوچکے ہیں۔۔۔
ترجمان محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ ضلع شرقی سے سب سے زیادہ 17 کیس سامنے آئے ہیں، ضلع ملیر سے 8، کورنگی سے 7، وسطی اور جنوبی سے 6، کیماڑی سے 3 اور غربی سے 2 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔محکمہ صحت کا مزید کہنا ہے کہ رواں سال سندھ بھر میں ڈینگی کے باعث دو اموات بھی ہوچکی ہیں۔ماہرین نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور کسی بھی بخار کی صورت میں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔