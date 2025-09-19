صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی میں رواں ماہ ڈینگی کے 49 کیسز رپورٹ

  • کراچی
کراچی میں رواں ماہ ڈینگی کے 49 کیسز رپورٹ

کراچی(آئی این پی)کراچی میں ڈینگی کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ۔محکمہ صحت سندھ کے مطابق کراچی میں رواں ماہ ڈینگی کے 49 کیسز رپورٹ ہوچکے ہیں۔۔۔

ترجمان محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ ضلع شرقی سے سب سے زیادہ 17 کیس سامنے آئے ہیں، ضلع ملیر سے 8، کورنگی سے 7، وسطی اور جنوبی سے 6، کیماڑی سے 3 اور غربی سے 2 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔محکمہ صحت کا مزید کہنا ہے کہ رواں سال سندھ بھر میں ڈینگی کے باعث دو اموات بھی ہوچکی ہیں۔ماہرین نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور کسی بھی بخار کی صورت میں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ : گلی محلے کچرا کنڈی ، نالیاں بند ، گزرنا محال

بھٹوں ، فیکٹریوں سے دھویں کا اخراج ، دھان کی باقیات جلانے پر کارروائی کیلئے ٹیمیں تشکیل

سیالکوٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی نے کئی منصوبوں کی منظوری دیدی

ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات عامہ منور حسین کی کمشنر نو ید شیرازی کو ترقی پر مبارکباد

پاک سعودی تعلقات بلند ترین سطح پر پہنچ گئے :بلال تارڑ

نوجوان حقیقی انقلاب کیلئے میدان میں آ ئیں:مولانا حیدری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ