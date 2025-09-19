تیز رفتار لوڈر کی ٹکر سے خاتون جاں بحق
کراچی (اسٹاف رپورٹر)پورٹ قاسم وائر لیس گیٹ بلال مسجد کے قریب تیز رفتار لوڈر نے رکشے کو ٹکر مار دی، حادثے کے نتیجے میں ایک خاتون جاں بحق ہوگئی۔۔۔
اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق حادثے میں جاں بحق ہونے والی خاتون کی شناخت 40 سالہ آمنہ زوجہ عمر ریاض کے نام سے ہوئی ۔ خاتون کی لاش جناح اسپتال منتقل کر دی گئی ہے جبکہ لوڈر ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔ پولیس نے لوڈر کو اپنی تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دیا ہے۔